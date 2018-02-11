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NVİ Genel Müdürlüğü ile sorgulama nasıl yapılır? - giriş sisteminden alt üst soy bilgisi sorgula!

NVİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde E-Devlet giriş sistemi üzerinden erişime açılan ve kısa sürede binlerce kişinin kayıt oluşturduğu hakkında son dakika duyurusu geldi. Alt-Üst soyağacı sorgulama sisteminin açılmasının ardından milyonlarca kişi adeta turkiye.gov.tr adresine akın etmişti. Büyük yoğunluk nedeniyle ise soy bilgisi öğrenme sistemi geçici olarak kapatılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, dün yaptığı açıklamada yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle kota getirildiğini açıkladı. Buna göre her gün belirli sayıda kişi alt üst soy ağacı bilgisini öğrenebilecek. Peki E-Devlet giriş sistemi ile soyağacı sayfasına ne zaman erişim sağlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.2.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 17:19
NVİ Genel Müdürlüğü ile soyağacı sorgulama nasıl yapılır? - E Devlet giriş sisteminden alt üst soy bilgisi sorgula!

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü erişime açılan alt-üst soy bilgisi sorgulama ekranına milyonlarca kişi akın etti. Sistem özellikle sosyal medyada hızla yayıldı ve bir anda herkesin haberi oldu. sorgulama işlemini gerçekleştirmek için girişi yapan vatandaşlar önce sıraya konuldu. Bazı kişiler hızlıca alt üst soy ağacı bilgilerini öğrenebildi. Ancak sistemin açılmasından kısa bir süre sonra yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle erişim durduruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, kota getirildiğinin ve her gün belirli sayıda kişinin bu işlemi yapabileceğini söyledi. Bu açıklamalar yapılmasına rağmen milyonlarca kişi hala E Devlet sistemine akın ediyor. Peki Alt-Üst soy ağacı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

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NVİ Genel Müdürlüğü ile soyağacı sorgulama nasıl yapılır? - E Devlet giriş sisteminden alt üst soy bilgisi sorgula!
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