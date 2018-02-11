NVİ Genel Müdürlüğü ile soyağacı sorgulama nasıl yapılır? - E Devlet giriş sisteminden alt üst soy bilgisi sorgula!

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü erişime açılan alt-üst soy bilgisi sorgulama ekranına milyonlarca kişi akın etti. Sistem özellikle sosyal medyada hızla yayıldı ve bir anda herkesin haberi oldu. Soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için E Devlet girişi yapan vatandaşlar önce sıraya konuldu. Bazı kişiler hızlıca alt üst soy ağacı bilgilerini öğrenebildi. Ancak sistemin açılmasından kısa bir süre sonra yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle erişim durduruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, kota getirildiğinin ve her gün belirli sayıda kişinin bu işlemi yapabileceğini söyledi. Bu açıklamalar yapılmasına rağmen milyonlarca kişi hala E Devlet sistemine akın ediyor. Peki Alt-Üst soy ağacı ne zaman açılacak? İşte detaylar…