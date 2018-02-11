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Son Dakika Haberi: Mehmetçik ve adım adım 'e ilerliyor!

Son dakika haberi... ve , 'nda 'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü /'dan temizledi.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 19:02
Son Dakika Haberi: Mehmetçik ve ÖSO adım adım Afrin'e ilerliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'nda 'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Serincek köyünü /'dan kurtardı.

MEHMETÇİK VE ÖSO ADIM ADIM AFRİN'E İLERLİYOR

TSK ve ÖSO birlikleri öğle saatlerinde de Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü ele geçirmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 32'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 49 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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Son Dakika Haberi: Mehmetçik ve ÖSO adım adım Afrin'e ilerliyor!
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