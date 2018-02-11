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Son Dakika Haberi: Şehit 'ın ’e giderken verdiği o mesajı Türkiye konuşmuştu...

Son dakika haberi... Suriye'nin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade 'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 12:01
Son Dakika Haberi: Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Afrin’e giderken verdiği o mesajı Türkiye konuşmuştu...

Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit 'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Son Dakika Haberi: Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Afrin’e giderken verdiği o mesajı Türkiye konuşmuştu...
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