Son Dakika Haberi: Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Afrin’e giderken verdiği o mesajı Türkiye konuşmuştu...

Son dakika haberi... Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman ÇavuşEnes Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:58Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 12:01
Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman ÇavuşEnes Sarıaslan'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.