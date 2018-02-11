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açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

'dan flaş açıklama!  " bölgesinde devam eden operasyonlarda //PYD-YPG ve terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 11:02
TSK açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
'nın 23. gününde 'dan yapılan açıklamada, " bölgesinde devam eden operasyonlarda //PYD-YPG ve terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
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TSK açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
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