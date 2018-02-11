TSK açıkladı: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
TSK'dan flaş açıklama! "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"
Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:00Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 11:02
Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.