"Amerika mahkum olacak"

Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok Akşam Gazetesi'nden Pınar Işık Ardor'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun 'terörizme karşı' olarak gerçekleşmesi gerektiğini, operasyonun 'işgale dönüşmemesi' gerektiğini söyledi. Zaten öyle değil mi?

"MACRON'A EN GÜZEL CEVAP BUDUR"

Benzer açıklamaların yapılacağı bekleniyordu. Bazı kesimlerde bu harekâtın Kürtlere karşı olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Bunlara en güzel cevap 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir' diyen TSK'nin açıklamasıdır. Ayrıca dediğim gibi TSK'nin hukuki gerekçe yaptığı 2178 sayılı Güvenlik Konseyi kararı başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Zeytin Dalı Harekâtının Kürtlere karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik olarak yapıldığı iddialarında bulunan tüm kesimlere karşı gösterilebilecek, en sağlam hukuki gerekçedir.

Afrin'le ilgili başka ne söylemek istersiniz?

"ARTIK HEM SAVAŞTA HEM DE MASADA KAZANAN BİR TÜRKİYE VAR"

TC Devleti BM'nin önemli bir üyesi ve BM kararlarına saygılı bir devlettir. Biz tarihimiz boyunca uluslararası barış ve güvenliğe yönelik terör eylemlerinin sebep olduğu tehditlerle mücadele ettik. Bu mücadelemiz süresince bizi eleştirenlerin başka ülkelerdeki terör örgütlerine silah yardımı yapmak, terör örgütlerini eğitmek, terör örgütlerine mali yardımda bulunmak suçlarından Uluslararası Adalet Divanı tarafından mahkum edilmiş ülkelerden birisi olması ve yine geçmişleri bu coğrafyada sayısız katliamlar ile elleri kana bulaşmış ülkelerin olması bizi hiç şaşırtmamalı. Biz eskiden savaşta kazanır ancak masa başında kaybederdik. Artık o devirler geçti. Şimdi hem savaşta hem de masada kazanan bir Türkiye var. Herkes bunu böyle bilsin.

Uluslararası Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş derken Amerika Birleşik Devletleri'ni mi kast ediyorsunuz?

"PYD'Yİ TERÖRİST SAYMAMALARI ONUN TERÖRİST OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ"

Evet. 1979'da Nikaragua'da iktidara Amerika'nın istemediği Sandinista hükümeti geldi. ABD, bu hükümeti devirmek için 'Kontra' adı verilen teröristlerle işbirliği yaptı. Bugün Suriye'de PKK/PYD ile yaptığı gibi. Silahlanmaları için binlerce silah temin etti. Finansal destek sağladı. Kontralar sayısız terörist eylemlerde bulundu. Ancak Kontralar başarısız oldu. Bunun üzerine Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunarak ABD aleyhine tazminat talebinde bulundu. Uluslararası Adalet Divanı 3'e karşı 12 oyla, ABD'yi tazminat ödemeye mahkûm etti.



Kontra, ABD'nin Nikaragua'da silahlandırdığı terörist grup

"BU KARARLA ABD'NİN DARBECİLİĞİ TESCİLLENMİŞTİR."

Bu kararla ABD'nin darbeciliği tescillenmiştir. Amerika'nın PKK/PYD terör örgütüne binlerce TIR dolusu silah yardımında bulunması, eğitmesi ve maddi destek vermesi, işlediği ne ilk ne de son uluslararası suç.

Başta ABD, Fransa, İngiltere olmak üzere tüm ��lkeler, PYD'nin terör örgütü listelerinde yer almadığını, bu nedenle Türkiye'nin operasyonlarını haklı bulmadıklarını söylüyor. PYD bir terör örgütüdür. Nikaragua'da '"Kontralar" da hiçbir uluslararası terör örgütü listesinde ver almıyordu. Adalet Divanı 'siz ne dersiniz bilmem ama biz burada 'teröriste terörist deriz' demiştir. ABD ya da başka bir ülkenin PYD'yi terörist saymaması onun hukuk önünde terörist olduğu gerçeğini değiştirmez. Uluslararası Adalet Divanı öyle diyor.

Birde, bize 'işgalci' imasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da kendi tarihlerine bakmasını öneririm. Daha düne kadar işgalleri altında bulunan Kuzey Afrika ülkelerinde ve özelliklede Cezayir'de yaptıkları katliamları yazmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Beni en çok sinirlendiren şey, bu dünyada bize en son laf söyleme hakkı olanların konuşmaları. Kendilerini dünyanın sahibi sanıyorlar ancak böyle olmadığını çok acı bir şekilde görecekler.

-Amerika'nın bu şımarık tavrına dur denmeyecek mi?

"CUMHURBAŞKANI'NDAN BAŞKA DİRAYET GÖSTEREN YOK"

Bence bunu ilk seslendiren Cumhurbaşkanımız oldu. Ama şunu görüyoruz Cumhurbaşkanı kadar diğer ülkelerde bu konuda bir cesaret, bir dirayet göremiyoruz ne yazık ki. 'Dünya beşten büyüktür' kadar önemli çünkü niye ne yaparsa yapsın bugüne kadar Amerika'nın hep yanına kaldı. 'Dünya beşten büyüktür' nasıl şu anda yavaş yavaş tüm dünyada kabul görmeye başladıysa bu Amerika'nın yargılanması konusunu da önümüzdeki günlerden konuşacağımız konulardan biri olacak.

-Hava Kuvvetleri Afrin'de bir destan yazıyor. Burada sivilden geçen pilotlar mı etkili? TSK, FETÖ'den sonra darbe almıştı ama görüyoruz ki Afrin'de büyük bir mücadele var.

"TSK İÇİNDEN HAİNLER TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENDİ"

Türk milleti asker doğar asker ölür. Türklerin savaşlarda gösterdikleri kahramanlıklar tarih kitaplarına sığmaz. FETÖ mensupları TSK'dan atıldıkça herkeste TSK'nın zayıflayacağı gibi bir kanaat vardı ancak şu anda Afrin'de bunun böyle olmadığını gördük. Tam aksine TSK içindeki bu hainleri attıkça daha da güçlendi. Hava kuvvetlerinde geçtiğimiz yıllarda şu söylenirdi. 'Dağları taşları bombalıyorlar 'diye. Çünkü FETÖ'nün PKK ile olan işbirliğinden kaynaklanan birbirini kollama nedeniyle de gerçek hedefler FETÖ'cü pilotlar tarafından vurulmuyordu.