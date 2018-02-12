Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder." dedi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

"ABD AKLINI BAŞINA ALMALI"

Başbakan Yıldırım, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye olan desteğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

"HERHANGİ BİRİNİN İCAZETİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız.

HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER HAKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Başbakan Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunları kaydetti:

Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz.