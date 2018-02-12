Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

'dan flaş açıklama!

, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, 'nin terör örgütü //'ye olan desteğine ilişkin şöyle dedi: Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:21
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Eğer buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder." dedi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

"ABD AKLINI BAŞINA ALMALI"

Başbakan Yıldırım, 'nin terör örgütü //'ye olan desteğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

"HERHANGİ BİRİNİN İCAZETİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız.

HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER HAKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Başbakan Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunları kaydetti:

Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz.

Çavuşoğlu'ndan ABD mesajı: İlişkiler ya düzelecek ya da tamamen bozulacak
TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN