Bozdağ: ABD artık iknaya gelmesin

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya desteğine sert tepki gösterdi, Bazı ABD'li askerlerin teröristlerle fotoğraf çektirdiğine ve bunu paylaştığına dikkat çeken Bozdağ, bunun Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu ifade etti. Bozdağ, şöyle konuştu: "Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin. Onlara verdiğiniz silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye'ye karşı eylem yapmayın' deyin." Bozdağ, ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini anlamamakta direndiğini de vurguladı.

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