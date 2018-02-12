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'Bu Ayıp ’ye Yeter!'

Türkiye Afrin'de şehit düşen 12 askerinin yasını tutarken, 'li terör örgütünün partisi olma görevini üstlenen HDP'nin kongresine katıldı. Kongrede Afrin ve teröristler lehine sloganlar atılırken sessiz kalan Altay; "'in askerleriyiz" diyenlere "it sürüsü" diyen HDP'lı Sırrı Sakık'ın yanına oturdu. Aktüel yazarı Ersoy Dede bugünkü yazısında 'Bu Ayıp CHP’ye Yeter!' başlığıyla bu olayı kaleme aldı

Giriş Tarihi: 12.2.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 12:17
'Bu Ayıp CHP’ye Yeter!'

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BÖLÜMLER:

Memleket İstiklâl mücadelesinin tam ortasındayken, vatan evlâdı mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin selamlandığı salon burası.. 12 Afrin kahramanı son yolculuğuna uğurlandığı dakikalarda işte burada kravatlı PKK'lılar intikam yeminleri ediyorlardı.. Varlıklarını borçlu oldukları Dağ'a, Ada'ya ayrı ayrı selam yolluyorlardı.. Kahraman Türk Askeri 'işgalci' , 'saldırgan', PKK'lı teröristler mağdur ve mazlum sivil halk olarak anlatılıyordu.. Tüm bu tablo, OHAL'in devam ettiği bu dönemde Başkent Ankara'nın göbeğinde yaşandı.. Bir kongre ki, kelimenin tam anlamıyla kepazelik.. Fakat bu kepazeliğin tam ortasında oturan bu adam, kongrenin her bir detayından daha kıymetli bana göre... Partisi tarafından 'yi temsilen gönderilmiş olan

Hemen yanıbaşında oturan ise, ''in Askerleriyiz' sloganına, "it sürüleri" diye karşılık veren Sırrı Sakık.. Bir yanda Afrin'deki teröristler selamlanıyor bir yanda terör örgütü ele başı Öcalan.. Yanı başında 'it sürüleri' diyen adam.. Merak ediyorum.. Nasıl bir talimattır, nasıl bir emirdir ki bu bunca rezalete rağmen oturduğu koltuktan kalkmıyor bu CHP'li.. Eminim gece eve gittiğinde saatlerce kusmuştur tuvalette.. Başını yastığa koyduğunda uyku tutmamıştır Engin Altay'ı.. "Ben neden terk edip gitmedim o kurultayı" diye dövünmüştür eminim.. Fakat anlamak mümkün değil.. Kim verdi bunlara bu talimatı da bu ihanet fotoğrafının içine girdiler?!.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği hale bak.. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş bir kahramanın partisi bugün emperyalistlerin Türkiye'yi işgalle görevlendirdiği terör örgütünün alçaklığına ortak oluyor.. Bu ayıp CHP'ye fazla fazla yeter...

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