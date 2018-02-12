Son dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Kurultay sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı da belli oldu. MYK'ya 5 yeni genel başkan yardımcılığı eklendi MYK üyeleri artık 18 kişiden oluşacak. Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcısılığı'na Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faik Öztrak getirildi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.

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