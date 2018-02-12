Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika: 'nin yeni MYK'sı belli oldu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. Tuncay Özkan, Gamze İlgezdi, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Akif Hamzaçebi MYK'ya yeni giren isimler oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 10:27

Kurultay sonrası Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı da belli oldu. MYK'ya 5 yeni genel başkan yardımcılığı eklendi MYK üyeleri artık 18 kişiden oluşacak. Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcısılığı'na Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faik Öztrak getirildi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN