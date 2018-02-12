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Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği esnaf hep bir ağızdan "Başkanım bizi de 'e götür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da esnafın bu ricasına, "Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" şeklinde yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması

, İskitler'de esnaf ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinde, esnaf hep bir ağızdan "Başkanım bizi de 'e götür. Afrin'e gideriz, hazır. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" dedi.

"AFRİN DEDİĞİMİZ ANDA BU MİLLET HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşın ricasına şöyle yanıt verdi: Evvelallah Kemal'in takımı bir tarafa herkes 'Bizi de Afrin'e götür' diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine esnaf, "Hazırız başkanım. Bu vatana bu millete canımız feda olsun başkanım" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında iki vatandaşla da ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan: Afrin dediğimiz an bu millet hazır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması
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