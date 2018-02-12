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Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

, bugün 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili olarak Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini iletti

Giriş Tarihi: 11.2.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 02:21
Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Federasyonu Başkanı 'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

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Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu
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