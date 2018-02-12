FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı"na 22,5 yıla kadar hapis cezası istemi

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'nün sözde " avukatlarının imamı"na 22,5 yıla kadar hapis cezası istemi

'ta /'ye ilişkin davada örgütün sözde " avukatlarının imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Somuncu'nun yargılandığı davanın duruşması görüldü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 15:52
FETÖ'nün sözde Türkiye avukatlarının imamına 22,5 yıla kadar hapis cezası istemi

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada örgütün sözde " avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen sanık Şenel Somuncu'nun yargılanmasına devam edildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Somuncu ve avukatı katıldı.

Somuncu, mahkeme heyetinin "Söyleyeceğin veya anlatacağın bir şey var mı?" sorusuna, "Söyleyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum." diye cevap verdi.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.


KPSS'DEN 117 NET YAPAN VE ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLEN EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI

FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da 'da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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