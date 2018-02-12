Gurbetten gelip karavanını bağışladı

Almanya
'da yaşayan bir Türk, Hatay
'a getirdiği karavanını Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlerin kullanması için Gümrük İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaklaşık 27 yıldır Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yaşayan Murat Güneş, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerlere karavanını hediye etmeye karar verdi. Kardeşi Abdullah Güneş ile karavanını 4 günde Düsseldorf'tan Hatay'a getiren Güneş, işlemlerinin ardından karavanını Gümrük İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Güneş, "Televizyonda kadınlarımızın yemek yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok duygulandım, çok etkilendim ve ben de karavanımı Mehmetçiğimize bağışlamaya karar verdim. Karavanın içinde 3-5 asker yatarsa çok gururlanırım, çok mutlu olurum. İçinde çok güzel barınma imkânı sağlanabilir. Kalorifer olduğu için üşümezler, en azından dışarıda sularını ısıtıp içinde duş alabilirler" dedi. Görevlilerin, karavanı Antakya Kaymakamı aracılığıyla operasyona katılan askerlere ulaştıracağı öğrenildi.