HDP’den PYD’ye lüks tedavi hizmeti!

Terör örgütü PKK ve PYD'nin Suriye topraklarında bulunan militanlarından yaralananları İstanbul'a getirip tanınmış hastanelerde tedavi ettirdiği belirlenen 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında dava açıldı. İddianamede, 1 numaralı şüpheli HDP Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Adem Kum oldu. Kum'un terör örgütü tarafından İstanbul'a gönderilen yaralı örgüt üyelerini sahte isimlerle tedavi ettirdiği saptandı. Şüphelinin suça yönelik çok sayıda telefon görüşmesi de ortaya çıktı. Kum'un İstanbul'daki bazı tanınmış hastanelerdeki personelle bağlantıları da belirlendi.

TANINMIŞ HASTANELER

Teröristlerin işbirliği içinde olduğu doktorların, İstanbul Fatih, Zeytinburnu, Şişli ve Levent'te bulunan özel hastanelerde görev yaptığı saptandı. İşbirlikçi doktorların hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı şüphelilerin sahte isimlerle hastanede tedavi olmasını sağladıkları kaydedildi. Şüpheli Kum'un ayrıca kırsaldan gönderilen teröristlerin İstanbul'da barınmasına da yardımcı olduğu, bu amaçla İstanbul Fatih'te bir örgüt evi tutulduğu saptandı.