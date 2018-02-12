Son dakika: İzmir Adliyesi’nde fişleme davasında 2 FETÖ'cü sanığa hapis cezası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin adliyede kadrolaştığı, fişleme yaptığı, dosyalardaki bazı bilgileri örgüte aktardığı ve personel alımlarında yapılan mülakatları etkilediği iddiaları üzerine, 23 Şubat 2015'te Karşıyaka, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile Manisa'da, polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra hakim, savcı ve adliye personelleri hakkında belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 4'ü katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, tüm sanıkların 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan beraatını isterken, sanıklardan Y.K., H.S.K. ve M.U.'nun 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme' suçlamalarından 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması, M.S, Y.Y, B.D. ve T.A.'nın ise aynı suçlardan beraatının kararlaştırılmasını talep etti. Esasa yönelik savunmasını yapan sanık M.A., örgüte yönelik mücadele ettiğini ve Bursa Adliyesi'nde yaptığı çalışmaları Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderdiğini söyledi. Örgütün İzmir Adliyesi'ndeki yapılanmasıyla ilgili bir çalışmasının bulunmadığını ve sanık Y.K'dan aldığı bilgileri adli makamlara ilettiğini söyleyen M.A., "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele edilmesi gerektiğine ilişkin çağrısı üzerine yasal hakkımı kullanarak ihbarda bulundum. Müştekiler beni tanımaz, ben de onları tanımam. Kimseyi fişlemedim. 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme' suçunu işlemedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Y.K., beraatını istedi. Diğer sanık M.S. de beraat talebinde bulunurken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i kastederek "9-10 yaşlarında Kuran Kursu'na giden çocukları sopayla döven biri, benim muhatabım olamaz" dedi.



Mahkeme heyeti verilen aranın ardından açıkladığı kararda sanık Y.K.'yı 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme' suçundan 9 yıl 7 ay, H.S.K.'yı da aynı suçtan 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar M.S., M.A., Y.Y., B.D., ve T.A. hakkında 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme' suçundan beraat kararı verirken, mahkeme heyeti tüm sanıklar için 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan beraat kararı verdi.

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