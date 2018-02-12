Kalın, McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede Türkiye ve ABD'nin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı vurgulandı. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır" denildi.

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