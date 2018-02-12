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Kalın, görüştü

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Kalın, McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. 'da görüştü. Görüşmede ve ABD'nin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı vurgulandı. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır" denildi.

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Kalın, McMaster ile görüştü
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