Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski öğretim görevlisi Aktürk'ün ikametinden elde edilen dijital materyaller incelendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerinin incelemesinde, örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "EAGLE"ı kullanıldığı, "himmet" adı altında hesap listesi, örgütsel doküman ve video içerikleri gibi yeni delillerin tespit edilmesi üzerine Aktürk gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aktürk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.