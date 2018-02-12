"Olayda öğretmen değil öğrenciler suçlu"

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çorlu'daki öğretmen disiplini sağlayamamış ama olayda asıl suçlu öğrenciler.

Öğretmen arkadaşlarımdan sürekli dinliyorum; veli ya da öğrencilerin en ufak şikayetinde öğretmenler hakkında soruşturma açılıyor. Bazı sorunlu okullarda öğretmenler, dışarıda öğrencilerden dayak yememek için hep alttan alıyor.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de bir lisenin müdürü, okulda yapılacak veli toplantısı öncesi iki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Elbette bu istisnai bir durum ama artık öğretmenlik eskisinden daha zor bir meslek. Tıpkı doktorlar gibi, öğretmenler de sık sık saldırıya uğruyor.

Çorlu'daki olay geçiştirilmemeli ve okullarda disiplin sağlanmalı. Elbette dayakla disipline etme devri çoktan geçti, kimse şiddeti savunamaz ama öğretmenlerin otoritesini ve gücünü artıracak tedbirler alınmalı.

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