Onbinler Mehmetçik’e destek için yürüdü

Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar tarafından yürüyüş yapıldı, Adana'da çok sayıda kişi araçlarıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı. Adana'da sosyal medya üzerinden haberleşen çok sayıda vatandaş, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla Hatay'ın sınır ilçesi Reyhanlı'ya gitmek için merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde bir araya geldi. Gruptakiler askere moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yola çıkacaklarını belirtti. Konvoy daha sonra Reyhanlı'ya hareket etti. Hatay'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde de Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Konuşmaların ardından Bursa
Osmangazi Mehteran Takımı gösteri düzenledi.