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Son dakika: Afrin'in batısındaki terör mevzileri vuruluyor

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) savaş uçakları, çoklu roketatarlar ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:37

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, çoklu roketatar ve obüs toplarıyla vurulurken, birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Sınır hattında askeri araç sevkıyatı da devam ederken, bölgede çok sayıda helikopterin de uçuşlarının sürdüğü gözlendi.

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Son dakika: Afrin'in batısındaki terör mevzileri vuruluyor
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