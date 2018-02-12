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Son Dakika Haberi: 9 ilde eş zamanlı operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütün mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 12:35
Son Dakika Haberi: 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla arasında orman mühendisi ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, , , , , , Mardin, Adıyaman ve 'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Son Dakika Haberi: 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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