Soru hırsızı hâkim eşlere 7 yıl hapis

Darbe girişimi sonrası FETÖ/ PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında karı-koca hakimler Fatih Hüseyin İnal ile Gözde İnal hakkında karar çıktı. FETÖ/ PDY üyelerine askeri, idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını Kuran-ı Kerim'e el bastırıp, yemin ettirerek dağıttığı öne sürülen Erzurum'un Pasinler İlçesi hakimi Fatih Hüseyin İnal, 7.5 yıl hapse çarptırıldı. Katalog evlilik yaptığı Vergi Mahkemesi üye hakimi eşi Gözde İnal ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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