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Soru hırsızı hâkim eşlere 7 yıl hapis

Giriş Tarihi: 12.2.2018

Darbe girişimi sonrası / 'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında karı-koca hakimler ile Gözde İnal hakkında karar çıktı. FETÖ/ PDY üyelerine askeri, idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını Kuran-ı Kerim'e el bastırıp, yemin ettirerek dağıttığı öne sürülen Erzurum'un Pasinler İlçesi hakimi Fatih Hüseyin İnal, 7.5 yıl hapse çarptırıldı. Katalog evlilik yaptığı Vergi Mahkemesi üye hakimi eşi Gözde İnal ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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Soru hırsızı hâkim eşlere 7 yıl hapis
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