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Tecrübeli korucular ’e sevk edilecek

Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehir merkezine yapılacak operasyona tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 07:39
Tecrübeli korucular Afrin’e sevk edilecek

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehir merkezine yapılacak meskûn mahal operasyonuna, Güneydoğu'daki çukur operasyonlarında görev yaparak tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı; , Mardin, Şırnak ve Hakkâri'de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Kürt kökenli korucular harekâta katılarak operasyonun teröristlere karşı yapıldığını gösterecek" dedi.(Habertürk)

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Tecrübeli korucular Afrin’e sevk edilecek
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