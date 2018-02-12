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'dan açıklaması

'dan 'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:14
TSK'dan Afrin açıklaması

'dan 'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır." denildi.

627 HEDEF İMHA EDİLDİ, 1369 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekâtının" başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

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TSK'dan Afrin açıklaması
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