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ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyonun 'nin Deyrizor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus yapımı vurduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 20:01
ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

AA muhabirine açıklama yapan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir vurdu." ifadelerini kullandı.

Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (/ paravanı) ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu kaydetti.

Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas sağladı." ifadesini kullandı.

Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.

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ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu
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