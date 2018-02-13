Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD elçiliğinin adresi Zeytin Dalı olacak

ABD elçiliğinin adresi olacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
ABD elçiliğinin adresi Zeytin Dalı olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi imzaladığını bildirdi. Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını da paylaştı. Tuna, "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD elçiliğinin adresi Zeytin Dalı olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN