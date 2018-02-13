ABD elçiliğinin adresi Zeytin Dalı olacak

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "Zeytin Dalı
" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi imzaladığını bildirdi. Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını da paylaştı. Tuna, "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadesini kullandı.