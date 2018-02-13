Bahçeli ABD’ye Vietnam’ı hatırlattı

MHP
lideri Devlet Bahçeli Antalya
'da partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Bahçeli, Türkiye'nin Afrin'e girişine karşı çıkan ve YPG'ye destek veren ABD ile Vietnam arasında geçen, 58 bin ABD askerinin öldüğü savaşı hatırlatarak "ABD Vietnam'da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü, semptomları devam ediyor. 20 milyonluk bir ülke 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların 5 katını yapar" diye konuştu. Bahçeli Afrin'de saldırıya uğrayan tankın, ABD silahıyla vurulduğu iddialarıyla ilgili "Delillendiği vakit ABD 'Sabıkalı devlet' olur. Terörist devlet var, ancak sabıkalısı yok" diye konuştu. Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nden Türk ifadesinin çıkarılması tartışmasıyla ilgili ise "Türk kavramına aşırı hasım olanlar kendi kuruluşundaki Türk kavramının silinmesinde Türkiye yandaşı oldu" dedi. Afrin için özel olarak taktığı yüzükle ilgili bilgi veren Bahçeli "Üzerinde Türk bayrağı var, bir tarafında Selçuklu bir tarafında yeniçeri var. Her zaman takılmaz. Bu yüzük Afrin'e gireceğimizin işareti" diye konuştu.