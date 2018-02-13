Buldan ve Önder’e terör soruşturması

HDP'nin önceki gün düzenlediği kongrede yapılan konuşmalar, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Başsavcılık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile kongrenin Divan Başkanlığı'nı yapan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma açtı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı skandal kongrede "Yaşasın Afrin Direnişi" sloganları atılırken, Önder "Sayın Öcalan'ı saygı ve sevgiyle anıyoruz" demişti. Ankara Başsavcılığı ayrıca, Buldan hakkında, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarındaki farklı açıklama ve eylemleri nedeniyle "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanması için iddianame düzenledi.