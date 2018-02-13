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'nün 'daki malikanesine el konuldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı için inşa edildiği ileri sürülen malikaneye tedbiren el konuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:31
FETÖ'nün Bursa'daki malikanesine el konuldu

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikanenin, " elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



FETULLAH GÜLEN TÜRKİYE'YE GELİNCE KALACAK

Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ve FETÖ/ ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, 'in de 'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var." ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

İncelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulundu.

TEDBİREN EL KONULDU

Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

İşte FETÖ'nün Amerika'daki lüks hayatının şifreleri

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FETÖ'nün Bursa'daki malikanesine el konuldu
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