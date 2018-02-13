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İlişkiler ya düzelecek ya tamamen bitecek

Giriş Tarihi: 13.2.2018
İlişkiler ya düzelecek ya tamamen bitecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Dışişleri, İşbirliği ve Doğu Afrika Topluluğu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe ile, İstanbul'da gerçekleşen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şunları söyledi: "( ile) İlişkilerimiz çok kritik noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. (ABD güçleri) YPG ile işbirliğini devam ettirmek için küçük gruplar halindeki 'lılara dokunmuyorlar. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Afrin operasyonumuz emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor. Tillerson'ın ziyareti bu anlamda önemlidir. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle, ertesi gün kendi aramızda yapacağımız görüşmelerle bu konuları değerlendireceğiz." AA
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İlişkiler ya düzelecek ya tamamen bitecek
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