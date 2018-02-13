"İsrail milletvekilleri uluslararası terör listesine alınsın”

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim yerlerindeki akademik kurumlarda İsrail hukukunun uygulanmasını öngören yasa nedeniyle İsrail milletvekillerinin uluslararası parlamentolarca boykot edilmesini istedi.

Filistin Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinin (Knesset) dün kabul ettiği yasaya tepki gösterildi. İsrail'in uluslararası irade ve kararlara meydan okuyuşunu sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Radikal ve ırkçı yasa çıkarılmasının hızlanması, İsrail'in terörle iç içe olduğunun göstergesidir." denildi.

İsrail milletvekillerine boykot uygulanması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası parlamentolardan, millet meclislerinden, yasama meclislerinden, uluslararası parlamento birlikleri, Arap ve Müslüman parlamento birliklerinden radikalizmi ve faşizmi destekleyen İsrail milletvekillerini boykot etmelerini, ülkelerine girmelerine izin vermemelerini ve uluslararası terör listesine almalarını talep ediyoruz."

İsrail'in aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in lideri olduğu Yahudi Evi Partisi tarafından sunulan ve genel olarak İsrail yasalarının Batı Şeria'daki yerleşim yerlerindeki akademik kurumlara da taşınmasını öngören kanun tasarısı dün Knesset'te kabul edilmişti.