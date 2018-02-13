Kemal’in takımı hariç herkes Afrin için hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul'dan geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken İskitler'de lastikçi esnafını ziyaret etti. Erdoğan, esnafın ricası üzerine hasta olan bir vatandaşla telefonda görüşerek Allah'tan şifa diledi. Esnaf, hep bir ağzıdan "Bizi de götür Afrin
'e başkanım. Hazırız. Allah'ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" sözleri üzerine Erdoğan, "Evvelallah Kemal'in takımı bir tarafa herkes 'Bizi de Afrin'e götür' diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi. Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, "Hazırız başkanım" diye karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nde 3.5 saat süren MYK toplantısına başkanlık etti.