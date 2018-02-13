KKTC'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Harekata destek vermek için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 25 bin 500 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, devlet, hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına gösterilen bu hassasiyet için şükranlarını sundu.



Afrin'e yönelik olarak TSK'nın başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin varlığına, toprak bütünlüğüne, milletin can güvenliğine saldırı teşkil eden terör odaklarına karşı mücadele olduğuna işaret eden Kanbay, harekatın amacının sadece bu terör odaklarını yok etmek olduğunu dile getirdi.



- KIBRIS TÜRK HALKI ANA VATANININ YANINDA



Kıbrıs Türk halkının ana vatanının yanında her zaman güçlü şekilde yer aldığından emin olduklarını belirten Kanbay, bu akıl ve duygu birlikteliğinin ebediyen devam etmesini temenni ederek, bugünkü ziyaretin de bunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.



Bağış yapan Kıbrıslı Türkler adına konuşan Nazım Topcan ise "Türkiye'nin bekasına, vatanın bölünmez bütünlüğüne büyük bir saldırı var, bu saldırıyı TSK'nın başarıyla defedeceğinden eminiz. TSK nasıl ki 44 yıl önce Kıbrıs'ta mazlum durumda bulunan Kıbrıs Türk halkına barış ve huzuru tesis ettiyse yine Zeytin Dalı operasyonuyla, maşa gibi kullanılan terör odaklarını ve arkasında bulunan emperyalist güçleri de bertaraf edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

