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Sınır noktasında Marşı

ABBAS ÇAKAR LEVENT SÖKMEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Sınır noktasında Zeytin Dalı Marşı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'na vatandaşın desteği artarak devam ediyor.
KIRŞEHİRLİ şehit aileleri ve gaziler Mehmetçiğe moral için Hatay'a çıkarma yaptı. Kırşehirli sanatçı İdris Altuner bestelediği 'Zeytin Dalı' marşını gazilerle birlikte Mehmetçiğe okudu. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.



ERZURUM: Çat ilçesinde toplanan bir grup ise, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
AYDIN: Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, şehit askerler için Kayseri Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.



KAYSERİ: Eğitim Bir Sen Develi Temsilciliği ve sendika üyeleri Afrin operasyonuna destek olmak amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.
EDİRNE: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindeki bin 500 belediye personeli, 'Mehmetçiğe Kanımız Feda' sloganıyla Afrin'de kahramanca mücadele eden Türk askeri için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
HATAY: Hatay'ın sınır ilçesi Hassa'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dekoratif tablo yapımı kursiyerleri, Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın hafızalara kazınan karelerini resmetti.
TEKİRDAĞ: Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray Motosiklet Kulübü üyeleri "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçik'e Destek Sürüşü" düzenledi. Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.
KOCAELİ: Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) ve Türk Chopper Kocaeli Temsilciği üyeleri "Zeytin Dalı" operasyonunda şehit olan askerlerimiz için bir araya geldi, konvoy düzenledi.
BURSA: Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Fetih suresi okuyup dua etti.
KONYA: Beyşehir'de off-road tutkunları, harekata destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla şehir turu atarak, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



VANLI KADINLARDAN ATKI
VAN: Vanlı kadınlar, Mehmetçik için ilmek ilmek atkı ve bere örüyorlar.
YOZGAT: Narin Işık, ellerini kullanamadığı için ağzıyla yaptığı yağlı boya tablolarının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.
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