Sınır noktasında Zeytin Dalı Marşı

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı
'na vatandaşın desteği artarak devam ediyor. KIRŞEHİRL
İ şehit aileleri ve gaziler Mehmetçiğe moral için Hatay'a çıkarma yaptı. Kırşehirli sanatçı İdris Altuner bestelediği 'Zeytin Dalı' marşını gazilerle birlikte Mehmetçiğe okudu. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. ERZURUM:
Çat ilçesinde toplanan bir grup ise, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi. AYDIN:
Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, şehit askerler için Kayseri Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. KAYSERİ:
Eğitim Bir Sen Develi Temsilciliği ve sendika üyeleri Afrin operasyonuna destek olmak amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu. EDİRNE:
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindeki bin 500 belediye personeli, 'Mehmetçiğe Kanımız Feda' sloganıyla Afrin'de kahramanca mücadele eden Türk askeri için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. HATAY:
Hatay'ın sınır ilçesi Hassa'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dekoratif tablo yapımı kursiyerleri, Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın hafızalara kazınan karelerini resmetti. TEKİRDAĞ:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray Motosiklet Kulübü üyeleri "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçik'e Destek Sürüşü" düzenledi. Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi. KOCAELİ:
Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) ve Türk Chopper Kocaeli Temsilciği üyeleri "Zeytin Dalı" operasyonunda şehit olan askerlerimiz için bir araya geldi, konvoy düzenledi. BURSA:
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Fetih suresi okuyup dua etti. KONYA:
Beyşehir'de off-road tutkunları, harekata destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla şehir turu atarak, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. VANLI KADINLARDAN ATKI VAN:
Vanlı kadınlar, Mehmetçik için ilmek ilmek atkı ve bere örüyorlar. YOZGAT:
Narin Işık, ellerini kullanamadığı için ağzıyla yaptığı yağlı boya tablolarının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.