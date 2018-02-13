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Son Dakika Haberi: ve 'li yöneticiler gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda ve il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 12:24
Son Dakika Haberi: HDP ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, / terör örgütünün KCK/TY (Türkiye yürütmesi) yapılanması içerisinde bulunan ve kentte terörist cenazeleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katılarak örgütün eylem ve faaliyetlerinde propaganda yaptığı belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

PARTİ BİNALARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 18 ADRESE OPERASYON

ve parti binalarının da olduğu 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu A.D, H.K, H.Ş, P.Y, P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A, K.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE VE PARTİ BİNALARINDA ARAMA

Şüphelilerin ikametleri ile HDP ve DBP binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konuldu.

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Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son Dakika Haberi: HDP ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı
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