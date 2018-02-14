Adana'da bindiği özel halk otobüsünde ücretsiz taşıma kartını göstermesine rağmen, sürücü Eren Güngör'ün aldığı 2.5 lirasını geri istediği için hakarete uğrayan 60 yaşındaki şehit annesi Zübeyde Tura, yaşadıklarına isyan etti. Malatya'dan Bingöl'e 1993'te otobüsle sivil olarak gönderilen, ancak yolda terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura dün gittiği Adana Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından eli öpülerek karşılandı. Şehit annesi Tura, "Torunumun parasıyla birlikte benim paramı da kesince kartımı gösterdim. Bana 'Ben zaten boş gidiyorum. Bana ne karttan' dedi. 'Ben vatana oğlumu şehit vermişim. Devlet bunu bana hak tanımış, siz niye böyle yapıyorsunuz' dediğimde, herkesin içinde 'Bana ne senin şehidinden' dedi. Çok ağrıma gitti. Üzüntüden yanıt bile veremedim. Ne zaman halk otobüsüne binsem tersliyorlar. Biz bedava binmiyoruz. Devlet bize hak tanımış. 2 liraya bizi değişiyorlar" dedi.

3 BİN 750 LİRA ÖDENMİŞ

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan şoför Güngör ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu arada Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün halk otobüsüne 2017'de şehit ve gaziler ile yakınlarının kullanımı için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

BAŞKANDAN ÖZÜR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de dün Zübeyde Tura'yı makamında ağırladı. Tura'nın elini öpen Sözlü, "Adana halkı adına şehit annemiz ve yakınlarından özür diliyoruz" dedi.