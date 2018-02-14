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80 milyon, Mehmetçiğin arkasında

Giriş Tarihi: 14.2.2018
80 milyon, Mehmetçiğin arkasında
'na destek artarak sürüyor.
Eskişehir: Sivrihisar'da lise öğrencileri bir araya gelerek "Afrin" yazısı oluşturdular. Yazının başucunda Türk bayrağı açtılar.
Sakarya: Taraklı Belediyesi ve Taraklı Kaymakamlığı'nın desteğiyle Yeniköylü kadın ve erkekler şifa kaynağı olan 'Uğut tatlısını' dualarla askerlere hazırladı.
Bayburt: Bayburtlu besici Recep Ali Yaya'nın, Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı 800 kilogramlık "Paşa" ile 900 kilogramlık "Efe" adlı danaları, Aşağı Kışlak köyünden besici Necip Kılıç, 31 bin liraya satın aldı.
Kayseri: Erciyes Kar Kaplanları grubu Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Erciyes Dağı'na yürüdü.
Bursa: Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin, beşizleri 2 yaşını doldurdu. Minikler için evde doğum günü partisi düzenleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek için ön ve arkasında 'Mehmetçik Benim Adım' yazılı kamuflaj giydirdi.

Levent SÖKMEN -Ali ALTUNDAŞ- Mehmet İŞ- Hüseyin CUMALI/ SABAH
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