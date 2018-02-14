ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı 'Zeytin Dalı' oldu

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi Zeytin Dalı olarak değiştirildi.

Daha önce ismi başkentin en önemli meydanından da silinen Nevzat Tandoğan, tek parti döneminin baskıcı valisi olarak biliniyor. 1929 yılında Ankara Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Ankara Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Nevzat Tandoğan, 18 yıl boyunca bu görevde kaldı.

Valilik yaptığı dönemde başkentte toplumun farklı kesimleri üzerinde baskı kuran Tandoğan ile ilgili en akılda kalan olay sürgündeki Said Nursi'ye zorla şapka giydirmeye çalışması olarak biliniyor.

İNTİHAR ETTİ

Adı bir cinayet soruşturmasına da karışan Tandoğan, beylik tabancası ile intihar ederek hayatına son verdi. Kılık ve kıyafetleri nedeniyle Anadolu'dan gelenleri Ankara'ya almaması ile de bilinen Vali Nevzat Tandoğan'ın vatandaşa,"Öküz Anadolulu" diye hitap ettiği de ifade ediliyor.

GÜLEN DE SİLİNİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla başkentte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran 'Gülen' ismindeki 7 cadde ve sokağa Diriliş, Bayrak ve Kayı gibi isimler verildi.