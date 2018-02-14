Afrinli sivillere

PYD
'li teröristlerin Afrin
'de sivillerin arasına karışarak 9 Mehmetçiği şehit etmesinin ardından askeri harekât planındaki 'sivil tahliye' aşaması hızlandırıldı. Muhaliflerin etki ettiği kişiler kanalıyla ve Türk istihbarat birimlerinin bölgede yürüttüğü faaliyetlerle Afrin'deki halka, operasyon öncesi bölgeyi boşaltmaları mesajı iletiliyor. Terör örgütü canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin çıkışına engel olmaya çalışırken, meskun mahal operasyonu öncesi kentten kitlesel çıkışları arttırmak isteyen TSK
, siviller ile irtibatını arttırdı. Afrin kent merkezine düzenlenecek operasyon öncesi muhaliflerin etki ettiği kişiler aracılığı ile bölge halkı düzenlenecek operasyondan haberdar ediliyor ve bölgeyi boşaltmaları uyarısı yapılıyor. Uyarılar sonrası bazı aileler kenti terk ediyor. Güneyden Cinderes-Daret İzze, doğudan Azez tarafından belirlenen noktalarda oluşturulacak güvenlikli geçiş koridorları sivillere iletiliyor. Kitlesel tahliyeler için gerekli çalışma tamamlandığında çeperden çekirdeğe doğru operasyon hızlandırılarak halkın tahliye noktalarına sevk edilmesi sağlanacak.