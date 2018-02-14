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Ankesör soruşturmasında ilk etap tamamlandı: 210 şüpheliye 27 ayrı iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran imamları ile örgütün ’daki mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk etabı tamamlandı. 210 şüpheli hakkında 27 ayrı iddianame düzenlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 11:10
Ankesör soruşturmasında ilk etap tamamlandı: 210 şüpheliye 27 ayrı iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın 'nün 'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasının ilk etabı tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankesörlü telefondan, sorumlu oldukları mahrem imamlarıyla görüşen 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, Türk Silahlı kuvvetleri içerisindeki örgüt üyeleriyle, sorumlu mahrem imamların deşifre olmayı engellemek amacıyla farklı bir iletişim modeli kullandığı kaydedildi. ByLock kullanan asker sayısının örgütün TSK'ya sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az sayıda olduğu tespitinde bulunuldu.

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Ankesör soruşturmasında ilk etap tamamlandı: 210 şüpheliye 27 ayrı iddianame!
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