Ankesör soruşturmasında ilk etap tamamlandı: 210 şüpheliye 27 ayrı iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasının ilk etabı tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankesörlü telefondan, sorumlu oldukları mahrem imamlarıyla görüşen 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, Türk Silahlı kuvvetleri içerisindeki örgüt üyeleriyle, sorumlu mahrem imamların deşifre olmayı engellemek amacıyla farklı bir iletişim modeli kullandığı kaydedildi. ByLock kullanan asker sayısının örgütün TSK'ya sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az sayıda olduğu tespitinde bulunuldu.