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‘Aranızda cengâver var mı’ diye çıkmışlar

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
‘Aranızda cengâver var mı’ diye çıkmışlar
66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki darbe teşebbüsü davasında savunma yapan sanık stajyer astsubaylık öğrencisi Ali Malgil, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın, "aHaber'i basmaya gidiyoruz, aranızda cengaver var mı" dediğini anlattı. 132 sanıklı davanın 8'inci duruşmasında konuşan sanıklardan eski Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü Albay Durdu Selim Ayçetin ise uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin yanlışlıkla şehit olduğunu öne sürdü. Polislere ateş ettiği suçlamasını reddeden Ayçetin, kışlada kimin niye çatıştığını anlayamadığını öne sürdü. Sanıkların darbe teşebbüsünden 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor. Diğer taraftan Kars'ta görülen / davasında Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetgin ile Yarbay Gürhan Yener, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
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‘Aranızda cengâver var mı’ diye çıkmışlar
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