Başbakan Yıldırım Belarus'ta konuştu: Önemli kararlar aldık

Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaret düzenlediği Minsk'te Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile bir araya geldi. Yıldırım ve Belaruslu mevkidaşı Kobyakov daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Türkiye'den ilk başbakan ziyaretini gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "İnanıyorum bu ziyaret iki ülke arasında var olan iyi ilişkileri daha da gelişmesine vesile olacaktır. Sayın Başbakan Kobyakov ve heyeti ile çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Belarus arasında ticari, ekonomik yatırım faaliyetlerini bütün boyutlarıyla ele aldık değerlendirdik. Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi eğitim, bilim, inovasyon, beşeri, kalkınma, spor, kültür, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun olarak arttırılması görüşmemizin ana konularını oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım Belarus'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 Kasım'ında Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası iki ülke ilişkilerinde ciddi bir hareketlendirme yaşandığını sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, "Biz de bu ziyaretimizde her iki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla neler yapılabilir, bunları etraflıca konuştuk, değerlendirdik. Önemli kararlar aldık. Türkiye ile Belarus arasında çok iyi düzeyde devam eden ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve milletlerarası konularda da birbirimizle gayet iyi bir şekilde anlaşıyoruz ve ortak düşüncelere sahibiz. Belarus'un dış politikada ve ekonomide sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun önderliğinde gerçekleştirdiği açılımları yakından takip ediyoruz be dünyanın bölgesel sorunlarla uğraştığı dönemde barış, istikrar, refahı korumaya yönelik özenli politikalarını takdirle izliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yıldırım açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"İkili ticaret hacmimiz 2017'de yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi 1 milyar dolara yakın gerçekleşen bu ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Dolayısıyla bunu arttıracak tedbirleri karşılıklı atacağımız adımlarla başarabiliriz. Bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi ve kazan-kazan esasına göre gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Türk firmaları Belarus'ta doğrudan yatırım yapma konusunda önemli tecrübe kazandılar. Bu tecrübelerin gelecek yıllarda da devam etmesinin önemsiyoruz. İki ülke arasında potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistik ve kombine taşımacılık imkanlarının da arttırılmasına ihtiyaç var. Gerek otomotiv yan sanayi, tarım-hayvancılık, bilişim ve lojistik sistemleri olmak üzere daha çok bir çok alanda yapacağımız işler mevcuttur. Yarın Türkiye- Belarus İş Formuna birlikte katılacağız. İş adamlarımızı, yatırımlarımızı dinleyeceğiz. Karşılıklı olarak daha fazla birlikte çalışmaları için gerekli, ne varsa birinci ağızdan dinlemiş olacağız ve gerekli tedbirleri almak için adım atacağız. Bir yandan ekonomik, ticari ve yatırım faaliyetleri devam ederken diğer yandan da kültürel faaliyetleri ihmal etmiyoruz. Belarus- Tatar cemaati ziyaretinde bulunduk. Müftü ile görüştük. Tamamlanmış cami ve külliyeyi görme imkanımız oldu. Bu tesisin tamamlanmasında da payımız olduğu için çok mutlu olduk."



"BELARUS MİLLİ KÜTÜPHANEYE BİN 500 KİTAPLIK BİR HEDİYEMİZ OLDU"



Başbakan Yıldırım, her iki ülkenin takımlarının buz hokeyi dostluk karşılaşması yapacağını kaydederek, "Kültürel ve spor faaliyetleri bakımından önemli ve sembolik bir faaliyet olduğunu ifade etmek isterim. Belarus Milli Kütüphanesi'nde İstanbul konulu fotoğraf sergisi de yarın açılmış olacak. Açılış vesilesi ile milli kütüphaneye bin 500 kitaplık bir hediyemiz oldu. Belarus'un bağımsızlığının 25'inci yılında iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerden sonra bu türden faaliyetleri devam ettirmenin iki ülkenin dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu faaliyetler vesilesi ile gerek turizm gerekse turizm faaliyetler iki ülke halklarının birbirini tanımasına yardımcı olacak. Var olan dostluğumuz daha da gelişerek sağlamlaşacaktır. İlişkilerimizde geldiğimiz noktayı zirve değil bir basamak olarak değerlendiriyoruz. Belarus'un Türkiye'de ortak yatırımlar yapmak suretiyle Afrika ve Orta Doğu coğrafyasına açılma politikasına tam destek veriyoruz. Özellikle serbest bölgelerinizde rekabetçi alanlarda Türk firmalarının yatırım yapmasını da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ev sahipliği için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.