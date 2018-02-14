Belçika’dan PKK çarkı

Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararını bozdu. Yargıtayın, savcılık itirazı üzerine vermiş olduğu karar doğrultusunda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmasının önü açıldı. İddianamede PKK üyeleri, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinden çocukları ailelerinden kopartıp kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Brüksel Soruşturma Dairesi, yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmetmiş, Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti.

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