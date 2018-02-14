Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gambiya ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık

: Gambiya ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gambiya Cumhurbaşkanı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gambiya ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık

'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısını büyük ölçüde tamamladık. TİKA bu güne kadar sağlık, hayvancılık, güvenlik gibi alanlarda Gambiya faaliyette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gambiya ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık

Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına destek veriyor. Gambiya FETÖ ile mücadelemize en kararlı desteği veren ülke. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Az önce iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Afrika ortaklık politikamız çerçevesinde kıta genelindeki hadiseleri yakından takip ediyoruz.

ERDOĞAN, BARROW'U RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacaktır. Ülkemiz bu vizyon ile Afrika ülkeleri ile iş birliğini ileri taşımakta kararlıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gambiya ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN