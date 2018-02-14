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: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

'dan taziye mesajı- Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, , Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum
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