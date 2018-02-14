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", mensuplarını robot haline getirdi"

'nün darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu "çatı" davası sona yaklaştı. Duruşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı , FETÖ'nün dini ve milli duyguları kullanarak mensuplarını amaçları için robot haline getirdiğini ifade etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 18:07
FETÖ, mensuplarını robot haline getirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI KONUŞTU

Duruşmada, davaya katılma taleplerinin kabul edildiği kişi ve kurumların avukatlarına söz hakkı tanındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı , FETÖ'nün dini ve milli duyguları kullanarak mensuplarını amaçları için robot haline getirdiğini ifade etti.

"İLK DEFA DARBECİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

FETÖ'nün ordu içine sızdırdığı elamanları vasıtasıyla 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkıştığını belirten Aydın, vatandaşlar ve vatansever kamu görevlilerinin çabalarıyla Türk tarihinde ilk defa darbecilerin suçüstü yakalandığı ve etkin bir soruşturma sürecinin ardından yargılamaların başlatıldığını dile getirdi.

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HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMIŞTI

Darbe girişimi esnasında milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü, Akıncılar Üssü, Genel Kurmay Başkanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını anlatan Aydın, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını kaydetti.

Olaylar esnasında başta TBMM olmak üzere bir çok kamu kurumunun darbecilerce bombalandığını, işlenen suçlara ilişkin elde ciddi delillerin bulunduğunu vurgulayan Aydın, buna rağmen sanıkların ağız birliği yaparak gerçekleri çarpıtmaya çalıştıklarını söyledi.

"MİLLET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Aydın, "15 Temmuz gecesinde millet üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır, vatanını ve devletini işgalci darbecilerden korumuştur. Bundan sonra görev bağımsız mahkemelere, yani sizlere düşmektedir. Suçluların mümkün olan en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmaları milletimizin beklentisidir." dedi.

Diğer müdahil avukatlarının da beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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