Gururlu şehit anneleri el ele: Vatan sağ olsun

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Koray Karaca'nın annesi Fadime Karaca'ya en anlamlı taziye ziyaret 2007'de Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz'dan geldi. Fadime Karaca'nın 'Beni en iyi bir şehit annesi anlar' demesi üzerine hiç tanımadığı şehidin evine giden Emine Yavuz, "11 yıl geçse de evladın acısı hep aynı kalıyor. Vatan sağ olsun" dedi.Vatan ve bayrak sevgisinde birleşen iki anne, İstanbul Kartal'daki buluşmada hep el eleydi. İki erkek evladından biri şehit olan Fadime Karaca, "Koray 26 yaşındaydı, 2015'ten beri asker. Ben üzülmeyeyim diye hiçbir şey demedi. ' Suriye 'ye o bölgedeki askerler gidecek anne. Ben Hatay'a gidiyorum' dedi. Ben 'oğlum gitme, o hainler sana bir şey yapar' dedim. Oğlum da beni, 'Anne öleceksem evde de ölürüm' diye teselli edince ikna oldum. Öyle gitti. Telefonda konuştuğumuzda hep soruyordum 'ne yiyorsun ne içiyorsun' diye. 'Devlet bize bakıyor, fındık fıstıkla besleniyoruz, her ihtiyacımızı karşılıyorlar' derdi. Aklımız onda kalsın istemiyordu" şeklinde konuştu.Yavrusunun kendisine çok düşkün olduğunu aktaran Karaca, "Ben hastalandığımda 'Anne gel seni sırtımda taşıyacağım' derdi" diyerek gözyaşlarını tutamadı.13 Kasım 2007'de Şırnak'ta vurulan başka bir askere yardım etmeye çalışırken tuzağa düşüp şehit olan Üsteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz, "Biz birbirimizi daha önce tanımıyorduk ama oğullarını şehit veren iki anneyiz. Yaşadığımız şey aynı. 11 yıl geçse de bir şey değişmiyor. Sadece o acı ile yaşamaya alışıyorsun. Acı aynı acı. Nereye gidersen git, o acı ile gidiyorsun. Vatanımız,milletimiz sağ olsun" diye konuştu. PKK 'nın Reyhanlı'da sivillere yönelik roketli saldırısı sonucu şehit olan Kürt kökenli Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, "Ben Kürt kızı Kürt'üm, aslım Kürt. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Türkiye'miz için her an canımızı veririz. Onlar asla bizi temsil edemez. Teröristler, 'Kürtleri vuruyorlar' diye bağırıyorlar. Eşim de Kürt'tü. O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın. Kimse Kürt'ü vurmuyor ki, teröristleri vuruyor" diye konuştu.