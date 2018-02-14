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’da feci : 4 ölü

Giriş Tarihi: 14.2.2018

'IN Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yalangoz mevkisinde kontroldan çıkarak yol kenarında park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı. Feci da minibüste bulunan Yalangoz eski muhtarı Süleyman İdem'in oğlu Efe Emin İdem, Osman Avşin, Selvi Balakan ve Fidan Özkan hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Acı haber üzerine olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatay’da feci kaza: 4 ölü
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