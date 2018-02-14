Kılıçdaroğlu bu kez İSKİ yalanına sarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkan Vekili Temel Başalan; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da gündeme getirdiği, İSKİ
'nin su açma-kapama işlemlerinin kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. CHP'li Belediye Meclis üyesi Hakkı Sağlam
'ın İSKİ'den aldığı rakamları çarpıtarak vermesi sonucu Sözcü gazetesi ve Fox TV'de konuyla ilgili yalan haberler çıktığını vurgulayan Başalan, şöyle konuştu: "Hakkı beyin önergesine İSKİ'nin verdiği cevapta, bir ayda 56 bin kişinin faturalarını ödemediği için mesajla bilgilendirildiği, ardından suyunun kesildiği bilgisi verilmiştir. 6 milyon 300 bin aboneye göre yüzde 0.0'a tekabül eder. Haberlerdeki '580 bin vatandaşın suyu kesildi' ifadesi, hatta Kılıçdaroğlu'nun "1 milyon kişinin enerjisi kesildi" ifadeleri külliyen yalandır."