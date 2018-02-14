Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kılıçdaroğlu bu kez İSKİ yalanına sarıldı

bu kez yalanına sarıldı

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Kılıçdaroğlu bu kez İSKİ yalanına sarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkan Vekili Temel Başalan; CHP lideri Kemal 'nun da gündeme getirdiği, 'nin su açma-kapama işlemlerinin kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. CHP'li Belediye Meclis üyesi 'ın İSKİ'den aldığı rakamları çarpıtarak vermesi sonucu Sözcü gazetesi ve Fox TV'de konuyla ilgili yalan haberler çıktığını vurgulayan Başalan, şöyle konuştu: "Hakkı beyin önergesine İSKİ'nin verdiği cevapta, bir ayda 56 bin kişinin faturalarını ödemediği için mesajla bilgilendirildiği, ardından suyunun kesildiği bilgisi verilmiştir. 6 milyon 300 bin aboneye göre yüzde 0.0'a tekabül eder. Haberlerdeki '580 bin vatandaşın suyu kesildi' ifadesi, hatta Kılıçdaroğlu'nun "1 milyon kişinin enerjisi kesildi" ifadeleri külliyen yalandır."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu bu kez İSKİ yalanına sarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN