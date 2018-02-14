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Kimse caz yapmasın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın süreceğini belirterek “Kimse caz yapmasın” diyen Yıldırım, ABD’ye de mesaj gönderdi: Bu sefer sert kayaya çarptınız