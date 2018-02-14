Başbakan Binali Yıldırım
dün AK Parti Erzincan 6. Olağan Genel Kurulu'nun ardından "81 İl 81 Anaokulu" adıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu. Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Kahramanlar orada destan yazıyor" dedi. Terör örgütüne yaptığı yardımlar nedeniyle ABD'ye sert eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Bütün tehditler tamamen bitinceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın" ifadesini kullandı. Yıldırım şu mesajları verdi:
Ey Kılıçdaroğlu
, sen hangi akla hizmet ediyorsun! 'Afrin'e girmeyin diyorsun.' Bu nasıl bir laftır? 7 düvelin desteklediği terör örgütleri, PKK/ PYD/YPG, DEAŞ açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın çık söyle. Sonuna kadar gideceğiz, sen istesen de istemesen de.
Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Erdoğan' demiş. Hadi oradan haddini bilmez. Sen 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışırken Erdoğan alçaklara karşı mücadele ediyordu. Biz Afrin'de insan düşmanları ile mücadele ediyoruz. Bak buradan o teröristlerin ağa babalarına, sırtını sıvazlayanlara, onların omzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum. Gittiğiniz yol karanlık yoldur, çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin dostluğu sizin için önemliyse bir an önce bu yoldan vazgeçin. Eğer böyle bir hassasiyetin yoksa, sonuçlarına da katlanırsınız.
Türkiye'ye parmak sallayanlar unutmasın; Türk milleti, bu oyunlara asla pabuç bırakmaz. Neler geldi, neler geçti... Bu imtihanların hepsinden alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bundan sonra da bizim yegane gücümüz milletin duası ve desteğidir. Yardım etmeyi bırak Nitekim
yaşadıklarımız göstermiştir ki bugün bana yarın sana. Ey Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak neyi hedefliyorsun? Hâlâ bu yoldan dönmeye vaktin vardır. Artık şu zalimlere yardım etmeyi bırak, silah vermeyi bırak, verdiğin silahları da artık topla. 'Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır' ABD
yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK/PYD sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır.